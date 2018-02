"See ei ole ju absoluutselt loogiline!" Muhammad Ali sai poksiliidult kaheaastase võistluskeelu

Suurbritannia olümplane, poksija Muhammad Ali sai Rahvusvaheliselt Poksiassotsiatsioonilt (AIBA) positiivse dopinguproovi eest kaheaastase võistluskeelu.

21-aastase kärbeskaallase eelmise aasta aprillis Marokos antud dopinguproovist leiti anaboolse steroidi trenbolooni jälgi. Ainet kasutatakse lihasmassi kasvatamiseks.

"Kõik, mis nad leidsid, oli kaks nanogrammi. Ma ei suuda seda kuidagi seletada," rääkis Ali BBC-le. "Mul oli vaja kaalu kärpida, mitte lihasmassi juurde lisada. See ei ole ju absoluutselt loogiline."

AIBA poolt kaheaastase võistluskeelu saanud Ali võib taas ringi astuda järgmise aasta maikuus.

Ali väitis, et aine võis tema organismi sattuda Marokos riknenud liha süües või tema isale mõeldud jooki juues. AIBA tõdes küll, et Ali ei tarvitanud keelatud ainet ilmselt sihilikult, kuid ei leidnud siiski piisavalt tõendeid, mis tema puhtust tõestaks.

2016. aastal Rio olümpial esimeses ringis kaotanud Ali peab talle määratud karistust ekstreemseks - esialgu arvas mees, et piirdutakse pooleaastase võistluskeeluga. "Ma ei lahkunud oma magamistoast viis kuud järjest. Olin sedavõrd depressioonis, aga asjad on, nagu nad on. Pean lihtsalt selle aja ära kannatama. Ma ei taha, et inimesed arvaksid, et olen halb tüüp."