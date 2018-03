Robert Heleniusel avastati tõsine haigus

Soome poksikuulsus Robert Helenius avalikustas, et tal avastati hiljuti tõsine kopsuhaigus.

"Ma olen juba aasta aega tundnud, et olen kogu aeg väsinud. Vahel tahtsin isegi treeningu ajal magama minna. Imestasin, et kas ma olen vanaks jäänud või on midagi muud lahti," sõnas Helenius, vahendab Ilta-Sanomat.

Arstid diagnoosisid soomlasel kroonilise kopsuhaiguse ning Helenius pidi läbima antibiootikumikuuri.

"Vereanalüüsid näitasid seda haigust. Kui see bakter jõuaks südamesse, oleks see eluohtlik," lisas Helenius.

Helenius naaseb poksiringi järgmisel laupäeval, kui läheb Rakveres toimuval võistlusel vastamisi valgevenelase Juri Bukhautsouga.