Robert Helenius sai suurmatšil Cardiffis kindlalt lüüa: "Üritasin lihtsalt ellu jääda"

Soome raskekaalu poksija Robert Helenius astus eile Cardiffis üles Anthony Joshua ja Carlos Takami nn "soojendusmatšis" ning pidi tunnistama WBC tiitlinõudlejaks tõusnud briti Dillian Whyte'i kindlat paremust.

Helenius lajatas WBC Silver 12-raundilises tiitlimatšis Whyte'ile alguses kõva hoobi näkku, kuid jäi ülejäänud raundides passiivseks, nii et kohtunikel ei jäänud muud üle kui Whyte ühehäälse otsusega võitjaks kuulutada. WBC hõbevöö oli siiani vaba ning selle endale haaramisega kindlustas Whyte raskekaalu kolmanda kindamehe staatust.

"Õlg on pisut hell ning kaotus on loomulikult häiriv, aga me valmistusime selleks vaid ühe nädala. Kui me oleksime siia tulnud kohe pärast kaheksanädalast laagrit, võinuks tulemus olla teistsugune," ütles profikontole alles teise kaotuse saanud Helenius (25 võitu, 16 KO) Iltalehtile.

"Pärast talle nina pihta löömist täheldasin, et füüsis hakkab langema ning sellest ei piisanud enam, et matš lõpetada. Üritasin siis ainult ellu jääda ning loota, et kui vastane väsib, üllatan teda mõne haagiga. Cardiffi publik andis muidu hea tunde. Kahju, et ma rohkemat ei suutnud."

Kohtunikud andsid Whyte'ile võidu punktidega 119:109, 119:109, 119:110. Järgmisel laupäeval peab Wilder tiitlit kaitsma New Yorgis Bermane Stiverne'i vastu. Whyte'il on juba õigus seni kaotuseta (38 võitu, 37 KO) ameeriklane välja kutsuda.

Daily Mirror kirjutab, et promootor Eddie Hearn pakkus Wilderile Whyte'iga kohtumise eest 2,3 miljonit naela (2,6 miljonit eurot) ning võimaluse, et võitja kohtub Anthony Joshuaga, kuid ameeriklane ei lepi vähema kui 5,3 miljoniga (6 miljonit eurot). Tõenäoliselt läbirääkimised jätkuvad.