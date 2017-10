Profipoksi valitseja Anthony Joshua plaanitud tiitlimatš jääb ootamatult ära

Foto: ANDREW COULDRIDGE, Action Images via Reuters

Enda valduses profipoksi üliraskekaalu WBA, IBF-i ja IBO meistrivöösid hoidev britt Anthony Joshua pidi 28. oktoobril Cardiffis toimuvas tiitlimatšis kohtuma bulgaarlase Kubrat Puleviga, kuid nüüd tuleb tal aga ootamatult vastamisi minna Prantsusmaa esindaja Carlos Takam'iga.

29. aprillil Vladimir Klitško nokauteerinud Joshua ei ole seejärel ringis käinud ning ta valmistuski hoolsalt duelliks Puleviga. Nüüd aga selgus, et bulgaarlane vigastas treeninglaagris paremat õlga ning peab kõigest kaks nädalat enne tiitlimatši heitlusest loobuma.

Kuna Pulev oli vastavalt IBF-i edetabelile Joshua esimene väljakutsuja, siis nüüd võetakse antud nimekirjast järgmine mees, kelleks on Takam.

“Kui matš Puleviga sai välja kuulutatud, siis tegin lepingu ka Takam'i meeskonnaga, et nad hakkaksid samuti igaks juhuks ettevalmistusega pihta. Helistasin neile Pulevi vigastuse järel. Nad andsid kohe teada, et Takam on valmis võitlema,“ rääkis Briti meediale Joshua promootor Eddie Hearn.

Carlos Takam (paremal) matšis Aleksandr Povetkiniga. Foto: Valeriy Sharifulin, TASS

Joshua jaoks on see vastase mõttes juba teiseks tagasilöögiks. Esmalt lootis ta oktoobris pidada kordusmatši Klitškoga, kuid ukrainlane otsustas tippspordist loobuda. Seejärel saigi kokku lepitud duell Puleviga, mis nüüd samuti ära jääb.

Cardiffis toimuvale tiitlimatšile on praeguseks müüdud juba 70 000 piletit. Tõenäoliselt koguneb lõpuks areenile umbes 80 000 pealtvaatajat. Sellega lüüakse üle ka sisetingimustes peetud poksimatši publikurekord. Kuna matši võõrustavale Millenium Stadium'ile tõmmatakse matši ajaks katus peale, siis saab üle löödud 1978. aastast pärinev tippmark, kui New Orleansi Superdome'is jälgis Muhammad Ali ja Leon Spinksi heitlust 63 315 inimest.

Joshua ja Takami duellis on kindlaks favoriidiks 28-aastane Joshua, kes on senise profikarjääri jooksul võitnud kõik oma 19 matši nokaudiga.

36-aastane Kamerunis sündinud Prantsusmaa poksija Takam on saanud kirja 35 võitu, 27 nokauti, 3 kaotust ning 1 viigi. Kaotajana on ta pidanud ringist lahkuma Joseph Parkeriga, Aleksandr Povetkiniga ning Gregory Tony'ga peetud matšide järel.