Profipoksi üliraskekaalus plaanitakse kolme supermatši, et selgitada absoluutne tšempion

Anthony Joshua Foto: MATTHEW CHILDS, Action Images via Reuters

Profipoksi üliraskekaalus on praegu kolm maailmameistrit: Anthony Joshua valduses on IBF-i, WBA ja IBO meistrivööd, Deontay Wilder on WBC tšempion ja Joseph Parker on WBO tiitli omanik. Joshua promootoril Eddie Hearn'il on küpsemas plaan, mille tagajärjel peaks järgmisel aastal selguma absoluutne tšempion, kelle käes on kõik meistrivööd (absoluutseks tšempioniks loetakse meest, kelle käes on WBC, WBA, WBO ja IBF-i vööd).