Profipoksi üliraskekaalu kõige oodatumas lahingus vaieldakse juba miljonite üle

Profipoksi üliraskekaalus oodatakse pikkisilmi Anthony Joshua ja Deontay Wilderi duelli. Seniste teadete kohaselt loodetakse matš ära pidada järgmisel aastal. Praegu vaieldakse aga raha üle. Matšis läheksid jagamisele kümned miljonid eurod.

Praegu on üliraskekaalus kõige kõvemaks nimeks 28-aastane Joshua, kelle valduses on IBF-i, WBA ja IBO meistrivööd. Joshua on profina pidanud 20 matši ning need ka kõik nokaudiga võitnud.

32-aastase Wilderi käes on WBC meistrivöö. Profina on Wilder pidanud 39 matši ning need kõik ka võitnud. 38 võitu on Wilder teeninud nokaudiga.

Antud numbrite valguses leiabki Joshua promootor Eddi Hearn, et Joshua peaks saama matši tuludest tuntuvalt suurema osa. Wilder tahab, et raha jagatakse 50-50.

“Sellest tuleks suurepärane matš. See oleks üks suuremaid matše üldse. Kõik tahavad näha selle toimumist. Kui auhinnaraha aga täpselt pooleks ei jagata, siis seda matši ei toimu,“ teatas Wilder ESPN-i vahendusel.

“Ma ei küsi suuremat summat. Ma tahan, et oleks 50-50 ja nii asjad ongi. Kui oleks tegemist kordusmatšiga, siis võiksid auhinnarahad jaguneda näiteks 60-40, kuid muidu mitte,“ teatas Wilder.