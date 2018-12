Poksimaailm on hämmingus: Tyson Furylt rööviti selge võit!

Rochini arvamus erines teistest teises, kolmandas ja neljandas raundis, mille tema 10-9 Wilderile märkis, teised kohtunikud aga 10-9 Furyle andsid. Laiema poksiavalikkuse arvamuse kohaselt kontrollis neid raunde aga kindlalt Fury.

Omaaegse raskekaalu maailmameistri Lennox Lewise sõnul rööviti Furyt selgelt. "Nad peavad hankima paremad kohtunikud, sest need mehed olid kohutavad," sõnas Lewis, meenutades, et ka tema ise on inglasena kogenud "võõra väljaku efekti" - 1999. aastal domineeris ta USA-s toimunud matši Evander Holyfieldiga, ent kohtunikud ei andnud võitu talle.

Tyson Fury treener Ben Davidson oli samuti püha viha täis. "Nad võtsid just ära suurima tagasituleku spordiajaloos. Sa pead olema haige, haige inimene, et niimoodi teha. Mul on paha olla. Me ei tulnud siia raha pärast, me tulime võitma."

Endine maailmameister Frank Bruno nimetas kohtunike otsust lausa rööviks päise päeva ajal.