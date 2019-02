Poksiliit lubab naistel edaspidi võistluste ajal hidžaabi kanda

AIBA teise tänase otsuse kohaselt võivad sportlased nüüdsest võistelda ka oma riigi lipuvärvidega riietes.

Musliminaiste seas levinud peakatte hidžaabi lubamist põhjendas poksiliit sellega, et see on seadustatud paljudel teisel spordialal. Näiteks on see lubatud taekwondos, karates, vehklemises, võrkpallis ja korvpallis.

Hidžaabi kandmise lubamist nõudis kõige häälekamalt Iraani poksiliit.