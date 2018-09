Poksilegendidel rahad otsas? Mayweather ja Pacquiao peavad "Sajandi matši" kordusetenduse

Viimaste teadete kohaselt lähevad 41-aastane Mayweather ja 39-aastane Pacquiao taas vastamisi detsembris. Matš leiab aset Las Vegases.

USA meedia teatel on mehed jõudnud läbirääkimistes lõpusirgele ja peagi antakse matši toimumisest ametlikult teada. Samal ajal on hakatud juba spekuleerima, et mõlemad mehed on oma suure varanduse laiaks löönud ja seetõttu ongi neid tagasi ringi oodata, kirjutab RING Magazine.

2015. aastal toimunud heitluse eest teenis Mayweather üksinda 250 miljonit USA dollarit. Üle 100 miljoni dollari pistis taskusse ka Pacquiao.

Tõenäoliselt allkirjastatakse kordusmatši tarbeks lepingud juba sel nädalal. Tõenäoliselt leiab duell aset 1. või 8. detsembril.

Kaks legendi said eelmisel kuul Jaapanis omavahel kokku ja seejärel võetigi kordusmatši teema aktiivselt üles.

“Ma tulen sel aastal ringi tagasi, et poksida Manny Pacquiaoga. Ees ootab järjekordne suur palgapäev, kus teenin üheksakohalise summa,“ teatas Mayweather.

Mayweather on võitnud kõik enda profikarjääri 50 matši. Viimati käis ta ringis eelmise aasta suvel, kui alistas MMA-tähe Conor McGregori.