Poksilegendi poeg tuli võimsalt Eesti meistriks

Narvas toimunud Eesti noorte poksi meistrivõistlustel napsas kuni 17-aastaste seas kuldmedali Matvei Starikov, kes on legendaarse poksija ja treeneri Albert Starikovi poeg.

Matvei treenib isa juhendamisel Sofroni spordikoolis. Narvas peetud meistrivõistlustel kaalukategoorias kuni 54-kilogrammi ringi astunud noormees sai kuldmedali kaela veenvalt, olles juba finaali avaraundis ilmse ülekaaluga parem Olümp-Maardu Kalevi poksijast Jegor Tominist.

Matvei isa Albert Starikovi näol on tegemist ühe riigi parema poksikooli treeneriga, kelle enda auhinnakapis on tervelt üheksa Eesti meistritiitlit. Seejuures võitis mees amatöörkarjääri jooksul 293 matšist tervelt 263. 44-aastane Starikov on tänaseks ka üks kogenenumaid Eesti profipoksijaid, kes veel viis aastat tagasi oma viimase, järjekorras 37. profimatši pidas.

Narvas selgitati nädalavahetusel Eesti parimad noored poksijad vanuseklassides kuni 15- ja kuni 17-aastat. Lisaks Starikovile võtsid veenvad võidud Artur Gannotšenko (ATP), kelle kohtunik kuni 60-kiloste kategoorias kuulutas ilmse ülekaaluga võitjaks teises raundis.

Lühikeseks jäi ka kuni 66-kilogrammiste võitja Maksim Gušini (Kreenholm) matš, sest tema alistas kolmandas raundis ilmse ülekaaluga Artur Andrejevi (Narva PSK).

Päeva kindlaim võit kuulus Anton Vinogradovile (Narva PSK), kes oma vastase Mihhail Djoteli (Loit) poolraskekaalu finaalis nokauteeris.

Kuni 15-aastaste seas näitasid võimu Dmitri Protkunas (kuni 43kg, Narva PSK), Matvei Koltšin (kuni 48kg, Narva PSK), Eric Kabanov (OMK) ning Aleksander Mokan (kuni 52kg, Loit), kes võitsid kuldmedali juba enne lõpukella.

Lisaks tulid mõlemas vanuseklassis noorte meistriks ka 12 tüdrukut. Kokku jagati medaleid 44 komplekti.