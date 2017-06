Poksikuulsuse Ali matš vabavõitleja Inokiga oli totter palagan

Muhammad Ali pidi nööridele ronima, et Antonio Inoki jalahoopide eest pääseda.

41 aastat tagasi toimus „supermatš”, kus maailma parim poksija ja vabavõitleja proovisid välja selgitada, kumb on kõvem.

Poksistaar Floyd Mayweather ja vabavõitluse täht Conor McGregor panevad tänavu 26. augustil Las Vegases rusikad kokku. Fännid on jagunenud kahte leeri: ühed ootavad tõsist taplust, teised tsirkuseetendust.

Selge, et võitlus peetakse eesmärgiga teenida raha. Palju raha. Räägitud on ulmelistest summadest, sadadest miljonitest dollaritest, millest suurema osa paneks tasku Mayweather, kuid ka McGregorile jääks piisavalt, et kindlustada kolme põlvkonna äraelamine.