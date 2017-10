Poksiäss Deontay Wilder kuulutas ala valitsejale Anthony Joshuale sõja

Profipoksi üliraskekaalus enda käes WBC meistrivööd hoidev ameeriklane Deontay Wilder teatas, et ta on kuulutanud IBF-i, WBA ja IBO meistrivööde omanikule Anthony Joshuale sõja ning kavatseb temaga ka järgmisel aastal ringis vastamisi minna.

Joshua kavatseb järgmisena kohtuda WBO meistrivöö omaniku Joseph Parkeriga. Joshua promootor Eddie Hearn on avaldanud, et matš Wilderiga on plaanis, kuid esmalt sooviks ta, et Wilder poksiks Dillian Whyte'ga ja selle duelli võitja saaks võimaluse Joshuaga jõudu katsuda.

“Ma kuulutan talle sõja. Ma ei kavatse hakata teda taga ajama. Kuulutan Joshuale lihtsalt sõja,“ teatas Wilder USA meediale.

Wilderile valmistab tuska, et ta peaks Joshuaga kohtumise nimel esmalt heitlema Whyte'iga ja seetõttu ta sõna võttiski. Seejuures saaks ta Whyte'iga heitlemise eest “ainult“ neli miljonit dollarit. Matš Joshuaga tooks sisse aga ligemale kümme korda enam. Nii teataski ta, et ta kohtub Whyte'iga ainult juhul kui järgmine matš on Joshuaga.

“Hearn võib rääkida kõike. Minul on oma plaan. Tema tahab, et ma kohtuksin Whyte'ga. Mina tahan kohtuda Joshuaga. Pangu kokku korralik pakett ja laske mind ringi,“ teatas Wilder. “Löön Whyte'i kergelt nokauti. Ma suudaksin ta alistada ka ühe käega.“

Joshua ise teatas, et ta tahab enda kätte kõiki mesitrivöösid ehk ta soovib kohtuda nii Wilderi kui ka Parkeriga.