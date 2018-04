Pikk ootus saab läbi: Tyson Fury naaseb 9. juunil poksiringi

Foto: TONY O'BRIEN, Action Images via Reuters/Scanpix

Tyson Fury korraldas pressikonverentsi, kus teatas, et naaseb 9. juunil poksiringi.

29-aastane Suurbritannia poksiäss Tyson Fury naaseb 9. juunil poksiringi. Matš toimub Manchesteris. Vastase nime ei ole seni avalikustatud.

Fury on viimasel ajal teinud tõsiselt trenni ning allkirjastas nüüd lepingu promootor Frank Warreniga. Seejärel kuulutatigi välja Fury tagasitulek.

Fury käis viimati ringis 2015. aasta novembris, kui ta alistas kohtunike häältega Vladimir Klitško ning sai enda valdusesse WBA, IBF-i, WBO ja IBO meistrivööd. Neid tiitleid ta aga kordagi ei kaitsnud ning lõpuks võeti need tal seetõttu ka käest.

Fury on viimasel ajal välja kutsunud nii Deontay Wilderit kui ka Anthony Joshuat, kuid tõenäoliselt tal 9. juunil nendega veel kohtuda ei õnnestu. Wilderi valduses on WBC meistrivöö ning Joshual WBA, IBF-i, WBO ja IBO meistrivööd.

29-aastane Fury on profina pidanud 25 matši ning need kõik ka võitnud. 18 võitu on Fury teeninud nokaudiga.