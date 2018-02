Piirisild saatis võimsa nokaudiga vastastele hoiatuse, liidrid ei vääratanud

Poksi Eesti meistrivõistluste avapäeval peeti Kalevi spordihallis kokku üheksa veerandfinaali. Õhtu võimsaima esitusega sai hakkama esimest aastat täiskasvanute seas poksiv Eduard Piirisild (Sofron), kes nokauteeris oma vastaste juba avaraundis.

Keskkaalu uueks valitsejaks pürgiv Piirisild ei andnud Tartus kohale tulnud Kristo Vainole (Raund) mingit võimalust ning nokauteeris ta võimsa vasakhaagiga kehasse juba mõnekümne sekundi järel.

Sama kaalu teises veerandfinaalis kohtusid aga loosi tahtel mehed, kes veel mõned aastad koos Kaupo Arroga keskkaalus karme lahinguid pidasid – Denis Kormilin (OMK) ning Nikita Molodkin (Avangard). Matši esimese raundi võitis kerge ülekaaluga Kormilin, kuid seejärel kulges võitlus edasi äärmiselt tasavägiselt ning lõpukella helisedes ei osanud keegi pakkuda, kes siit edasi poolfinaali läheb. Kohtunikud tegid asja selgeks ning napi 3:2 häälteenamusega saatis Kormilin 2013. aasta Eesti meistri Molodkini varakult koju.

Kaalukategooria kuni 64-kilogrammi viimaste aastate valitseja Semjon Karhanin (Järve-Boxing) sai kerge võidu täna juhusele. Nimelt põrkas ta avaraundis peaga kokku väga hästi alustanud Sven Saksoniga (TÜ ASK), mis lõhkus Tartu poksija kulmu. Kuna haav osutus sügavaks, oli Saksoni jaoks matš läbi. Tiitlikaitsja Karhanin oli selleks hetkeks enam punkte teeninud ja see tähendas, et Tallinna meistriks tulnud Sakson poolfinaali ei pääsenud.

Võimsalt alustas ka kaalukategooria kuni 60 kilogrammi valitsev meister Vassili Bogatõrjov (Loit), kelle vastasele Pavel Kustenkole (Kreenholm) loeti tulise heitluse kaks korda sekundeid. Kuigi Kustenko pidas lõpuni vastu, oli võitjaks kindla ühehäälse otsusega Bogatõrjov.

Mida toob laupäev? Eesti Vabariigi sünnipäeval peetakse Kalevi spordihallis tervelt 30 poolfinaalmatši.

Silm tuleb peale panna kahtlemata Bogatõrjovi järgmisele matšile Nikolai Tšaškiniga (Järve Boxing). Tšaškin on mehe üks suuremaid rivaale ning hoolimata Bogatõrjovi viimase aasta edust, pole selles matšis selget favoriiti.

Ülituliseks kujuneb ka kuni 64-kilogrammiste esimene poolfinaal, kus omavahel kohtuvad TÜ ASKi staar Hendrik Kont ning mullune hõbe Stanislav Perfilov (Järve-Boxing). Perfilov on seni karjääri jooksul äärmiselt napilt alla vandunud vaid Karhaninile, kuid Kont tõestas veerandfinaalis kunagise kaalu valitseja Nikolai Zaitsevi vastu, et on suurepärases vormis.

Kergekeskkaalus alustavad võitlusi Pavel Kamanin (PSK) ning Andrei Hartšenko (Dünamo). Kui mõlemad on võidukad, saab pühapäeval näha noore staari ja viimaste aastate ühe parima tõelist vastasseisu. Et sarnane matš saaks toimuda ka keskaalus, peab Piirisild alistama Vladimir Grebenjuki (Sofron) ning Kormilin Sten Saksoni (ATP).

Ringi astuvad ka suurte kaalude ässad Gennadi Štšerbin (Poksiklubi Kalev), Mait Metsis (Sofron) ja Ekke Lõhmus (Dünamo). Võistlused algavad kell 13.