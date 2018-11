Õudne! Poksiringis nokauti löödud mees suri kaks päeva hiljem

Daghio löödi Tais peetud WBC Aasia Poksiliidu tiitlimatšis Don Pareuangi poolt viimases ehk 12. raundis nokauti. Juba varasemates raundides korduvalt tugevate löökide alla jäänud itaallane toimetati küll kaotuse järel koheselt haiglasse, kuid arstid tema elu enam päästa ei suutnud. Tõsise ajutrauma saanud poksija langes haiglas koomasse ega tulnudki enam teadvusele.

"Ta suri täpselt nii nagu oli tahtnud. Ma ei kahetse midagi, sest just selline ta oli," sõnas Daghio vend kohalikule ajakirjandusele. "Ta oli öelnud, et soovib poksida kuni 80nda eluaastani ja siis ringis surra. Nüüd juhtus see küll varem..."