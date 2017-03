25. märtsil leiab Tondiraba Jäähallis aset profipoksi värske seeriaüritus Warrior Fight Series 1, mis toob esmakordselt ühe õhtu jooksul ringi kõik Eesti parimad profipoksijad. Delfi TV ja TV6 teevad üritusest kell 19.00 - 23.30 otseülekande.

Warrior Fight Series Siin mingit passimist ei ole. Ainult puhas andmine! Enne Moisari matši natuke sõud ka... American wrestling, vastamisi kanadalane "The Rebel" Starbuck (resideerub Espoos) ja Vladimir Kulakov Moskvast. Läbi! Valgevenelane kaotab suunataju ja igasuguse vastupanuvõime. Arrole kindel võit. Kuuenda raundi lõppu see matš ei näe. Teine nokdaun kuuenda raundi alguses. Aga jätkab. Neljas raund läbi. Puhas ime, et valgevenelane veel jalgadel püsib. Lööke tuleb pähe vasakult ja paremalt. Oleks Arrol käsi täiesti korras, me praegu viiendat raundi vaatama ei hakkaks. Kolmandas raundis oli Arro üleolek veelgi vägevam. Valgevenelane ei suuda enam oma pead kaitsta, korra käis ka põrandal, aga suutis edasi poksida. See andis Kaupole selgelt innustust. Pavel Semjonovi matši kolmas raund nüüd järelvaadatav!http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/delfi-video-pavel-semjonov-klohmis-valgevenelast-nagu-trennis-poksikotti?id=77670472 Arro oli esimeses raundis selgelt domineerivam pool, jagas lööke kehasse ja pähe. Viis raundi veel ees, kui keegi matši varem ära ei lõpeta. Kaupo Arro tuleb ringi Tommy Cashi loo "Euroz Dollaz Yeniz" saatel. Järgmine matš: Kaupo Arro (2-0) vs Andrei Dolhozhyieu (Valgevene, 10 (8 KO) - 23 (11 KO) -2). Kolmandas raundis oli ka kaks nokdauni. Kas neljandas lömastatakse kauge külaline lõplikult? Läbi. Neljandat raundi siiski ei tule. Valgevenelane loobub. Pavel Semjonov kindel võitja. Pavel taob valgevenelast nagu trennis poksikotti. Mitte mingit vastupanu. Valgevenelane näeb juba üsna inetu välja. Salvrätti kellelgi? Esimene raund läbi. Semjonov seni kindlalt aktiivsem pool. Valgevenelase hoiak on arglik, tegeleb rohkem taganemisega. Pavel on ringi tulekuks valinud Prodigy laulu "Smack my bitch up" Ringi on tulemas keskkaalu poksijad Pavel Semjonov (17 (6 KO) - 6 - 2)ja valgevenelane Dzianis Jahoranka (1 (1KO) - 0). Kohtunike ühehäälse otsusena kuulutatakse Toni Silvennoinen ka võitjaks. Soomlane saab neljandas raundi lõpus grusiini esimest korda pikali, aga mees taastub ja kohe kõlab ka lõpukell. Otsepilt on nüüd korras! Sinisesse nurka astuv grusiin on võitnud 7 matši, neist 5 nokaudiga, kaotanud kaks (1 nokaut). Soomlase viiest võidust on neli nokaudid, kaotanud on ta vaid korra. Statistika räägib selle kasuks, et neljanda raundi lõpukella me täna ei kuule. Ürituse põhiosa on algamas. Esimesena tulevad areenile kergkeskkaalu poksijad Tomi Silvennoinen (Soome) ja Zaza Amiradze (Gruusia). Nende järel astuvad ringi Pavel Semjonov ja Zianis Jahoranka (Valgevene). Mart Sander kuulutab välja viieminutilise pausi. Lava tehakse vabaks profipoksijate jaoks. Momendil on algamas kolmas amatöörmatš sarjast "Kolme Maestro Karikas". Seejärel juba ürituse põhimatšid. Tehniliste probleemide tõttu ülekande algus viibib. Vabandame!

„Meil on siiras heameel ning au teada anda, et oleme esimene võitlusspordiüritus Eestis, kellel on vedanud nii palju, et meile on usaldatud võimalus saata ühel õhtul ringi kõik meie paremad profi- ja amatöörpoksijad, alustades Pavel Semjonovist, Kaupo Arrost, Mirkko Moisarist ning lõpetades teiste esmaklassiliste poksijatega,“ kinnitab ürituse korraldaja Tõnis Grinkin.

„Kuid see pole veel kõik,“ avab Grinkin kaardid ning lisab, et Eesti staarvõitlejate kõrval astuvad 25. märtsil ringi ka Soome tipud, eesotsas seni võitmatu Dayron Lesteri ning ülituntud Timo-Juhani Hirvikanga ja Timo Silvennoineniga.

Kerge Eesti ja Soome võitlejatel olema ei saa, sest vastased tulevad peamiselt Venemaalt. Nii on esimese paarina on välja kuulutatud Moisari ning Venemaa tõusva tähe Fjodor Vinogradovi vastasseis.

Profikarjääri Eestis alustanud, kuid Venemaal treeniv Vinogradov on alates eelmise aasta maikuust pidanud kolm matši ning jätkab seni kaotuseta. Seejuures langes viimane vastane, ungarlane Antal Racz nokaudiga.

Taipoksis maailma tippu kuuluv Moisar on profipoksis pidanud üheksa matši ning võitnud neist viis. Seejuures on Moisar end tihti pannud proovile just end terve elu profipoksile pühendanud võitlejatega ning suutnud enam kui harva need vastased alistada.

„Moisari ja Vinogradovi vastasseisust saab kindlasti üks õhtu naelu. Moisari sitkus ja üha arenev poksitehnika teeb temast ringis tõeliselt tugeva võitleja. Ja kui ta suudab Vinogradovit üllatada temas peituva tohutu löögijõuga, võib venelase jaoks matš kiirelt lõppeda,“ tunnistab korraldaja Grinkin. „Kuid Vinogradov on kogenud võitleja, kes karjääri jooksul ristanud kindad amatöörpoksijana ka näiteks profipoksi suurkuju, valitseva WBC-sarja maailmameistri Vasyl Lomatšenkoga, mis tähendab, et duellist peaks kujunema tõeline spektaakel.“

Pro Wrestling

Esmakordselt pealinna ajaloos astuvad Tondiraba jäähallis publiku rõõmuks ringi ka Ameerika profimaadluse esindajad – Euroopa wrestlingu staar Starbuck ning Vene raskekaalu tšempion vägilane Vladimir Kulakov.

„Tegemist on Vana Maailma tuntuimate wrestlingu-staaridega, kes lubasid korraldada tõeliselt vägeva etteaste ning tuua USA-s ülipopulaarse šhow-etteaste Eesti publikuni,“ räägib Grinkin.

Kolme Maestro Karikas

Ürituse raames peetakse taaskord meie kolme maestro Uno Loopi auks ning Eri Klasi ja Peeter Sauli mälestuseks kolm amatöörpoksi matši, kus tugevate vastastega ristavad kindad Eesti julgemad amatöörpoksijad.

Sõdalaste nimekiri 25. märtsiks Tondiraba jäähallis:

Balti profipoksimeister Pavel Semjonov (17 võitu, 6 kaotust, 2 viiki) vs Valgevene profipoksija Dzianis Yahoranka BLR

1 võit, 0 kaotust.

Soome profipoksi säravaim kuju Dayron Lester (7 võitu, 0 kaotust) vs Mikheil Khutshishvili GEO 42 (22 KO)- 32(16 KO)-6

Eesti profipoksi tõusev täht Kaupo Arro (2 võitu, 0 kaotust) vs Andrei Dolhozhyieu BLR 10 (8 KO)- 23 (11 KO)- 2

Soome profipoksija Timo-Juhani Hirvikangas (4 võitu, 1 kaotus) vs Maksim Vilde EST 1-1

Eesti profipoksija Mirkko Moisar (5 võitu, 4 kaotust) vs Vene profipoksija Fedor Vinogradov (3 võitu, 0 kaotust)

Soome profipoksija Tomi Silvennoinen (5 võitu, 1 kaotus) vs Zaza Amiradze GEO 7 (5 KO)- 2(1 KO)

Ekstra poksimatš Tõnis Grinkin vs Aleksander Makušin

“Kolme Maestro Karikas”

Amatöörpoks: Eesti parem - kolm matši

Ameerika wrestling:

"The Rebel" StarBuck vs. Vladimir Kulakov

Ekstra poksimatš Eesti meister vs Aleksander Makušin