OTSEBLOGI: sajandi poksimatš – Klitško versus Joshua

Profipoksi raskekaalu tiitlimatš Klitško vs Joshua

Täna kesköö paiku lähevad Londonis Wembley staadionil kokku kaks eri ajastu raskekaalu poksijat – 27-aastane britt Anthony Joshua ja 42-aastane ukrainlane Vladimir Klitško.

Läinud sajandi suurimaks poksimatšiks – Fight of the century – peeti Muhammad Ali ja Joe Frazieri esimest duelli 1971. aastal New Yorgis. Esmakordselt poksisid kaks kaotuseta raskekaallast teineteise vastu, mõlemad jäid püsti, kuid kõik kolm kohtunikku kuulutasid võitjaks Frazieri, kelle vööle kinnitati WBC ja WBA meistrivööd.

Selle sajandi tähtsaim matš oli asjatundjate arvates Lennox Lewise ja Vitali Klitško heitlus 2003. aastal, mis lõppes ukrainlase – Vladimir Klitško vanema venna – kulmu purunemisega. Kuigi Lewis võitis, oli tema aeg sellega lõppenud, algas Klitškode ajastu.

Kümnendi troonil püsinud noorem Klitško kaotas poolteist aastat tagasi kõik tiitlid Tyson Furyle, kuid erisuguste probleemide tõttu võeti temaltki meistrivööd. Mida Klitško nüüd tagasi tahab ja Joshua endale ihkab.

Pole vist vale öelda, et samavõrd tähtsat raskekaalu poksimatši pole sel sajandil veel toimunud. Kas uus põlvkond võtab oma ning Joshua ja teised noored – ameeriklane Denotay Wilder, uusmeremaalane Joseph Parker ja kuubalane Luis Ortiz – hakkavad võitlema absoluutse tšempionitiitli nimel või venitab Klitško kummi pikemaks?

Delfi hoiab lugejaid sündmustega kursis ja kirjeldab matši otseblogi vahendusel.