OTSEBLOGI | Raskekaalu suures tiitlimatšis on vastamisi kaks võitmatut meest. Kas peale jääb Wilder või Fury?

Poksimatšid teeb tihtipeale huvitavaks just stiilide erinevus ning selles vastasseisus on kontrast kahtlemata olemas. Hoolimata sellest, et Fury on Wilderist mõnevõrra pikem ja raskem (206 cm ja 116 kg vs. 201 cm ja 96 kg), on tema tugevuseks osavus ja kaitse, alles 20-aastaselt poksimist alustanud Wilder on aga tuntud oma hirmtugevate löökide poolest.

Nii kihlveokontorid kui ka eksperdid pakuvad lahingu selgeks soosikuks Wilderit – asjatundjate hinnangul peaks peale jääma tema toores jõud. Fury kahjuks räägib ka kehvem füüsiline vorm, mistõttu võib ta matši pikaks venimise korral väsida.

Delfi Sport toob Wilderi ja Fury suure heitluse huvilisteni otseblogis.