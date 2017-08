OTSEBLOGI | Mayweather ja McGregor peavad läbi aegade kõige kallima poksimatši

Täna varahommikul tulevad Las Vegases poksiringi selle ala legend Floyd Mayweather juunior ja MMA-võitleja Conor McGregor. Kõikide ennustuste kohaselt on tegemist läbi aegade kõige kallima poksimatšiga.

40-aastane Mayweather on profina pidanud 49 matši ning ameeriklane on suutnud need kõik võita. Nokaudiga on Mayweather võitnud 26 matši.

29-aastane McGregor on MMA-ringis pidanud profina 24 matši, millest ta on võitnud 21 ja kaotanud 3. 18 võitu on McGregor teeninud nokaudiga.

USA tasuline telekanal Showtime ennustab, et neile laekub duelli nägmiseks üle 4,5 miljoni ostusoovi. USA-s tuleb matši vaatamiseks lauale laduda sada dollarit. Senine tasuliste telekanalite osturekord pärineb Mayweatheri ja Manny Pacquiao 2015. aasta duellist, mille oste tehti 4,4 miljonit.

Mayweatheri jaoks tulebki põhiline teenistus televisioonist. Esialgu on talle garanteeritud sada miljonit dollarit, kuid teleraha peaks tema teenistuse neljakordseks paisutama. Lepinguliste tingimuste poolest palju kehvemas seisus olevale McGregorile on garanteeritud 75 miljonit dollarit ja tema kogusumma võib parimal juhul kahekordistuda.

Duelli eel peetakse soosikuks Mayweatherit ja seda nii ekspertide kui ka kihlveokontorite poolt.

Delfi Sport kajastab suurt lahingut otseblogi vahendusel.