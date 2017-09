OTSEBLOGI | Aasta kõige karmimas poksimatšis lähevad jagamisele viis MM-tiitlit

Floyd Mayweather juuniori ja Conor McGregori poksimatš tekitas meedias palju kära ja genereeris meeletus koguses raha, kuid ekspertide hinnangul leiab aasta kõige tähtsam ja kõige kõrgema tasemega poksimatš aset sel nädalavahetusel Las Vegases. Rusikatele hakkavad kuuma andma keskkaallased Gennadi Golovkin ja Canelo Alvarez.

“Usun, et inimesed oskavad hinnata tõelist poksi. See (Mayweather vs McGregor) ei olnud poks, see oli äri,“ on Golovkin eelseisva dullei eel rääkinud. “Kõik teavad, et Mayweather on meelelahutaja, mitte poksija. Kui inimesed tahavad vaadata tõelist poksi, siis tasub vaadata minu ja Canelo matši.“

“See on matš, mida fännid on tahtnud ja nõudnud. Pakume neile hea meelega seda etendust,“ lisas omalt poolt Alvarez. “Ringis saab näha kahte oma võimete tipul olevat poksijat.“

Suures tiitlimatšis vastamisi minevad mehed on kahe peale saanud profikarjääri jooksul ainult ühe kaotuse: 2013. aastal jäi Alvarez kohtunike häältega alla Mayweatherile. Kui duelli eel eeldati, et noor Mehhiko äss suudab Mayweatherile tugevat vastupanu osutada, siis tegelikkuses mängis ameeriklane noorema vastase taktikaliselt selgelt üle. Ekspertide hinnangul võitis Mayweather kõik 12 raundi. Ametlikus tabelis märgiti ameeriklane paremaks 11 raundis ja ühes kuulutati välja viik.

Aastate jooksul on ka räägitud Mayweatheri ja Golovkini võimalikust matšist, kuid selle toimumine ei ole kunagi lähedal olnud. Kurjad keeled on siinkohal rääkinud, et ameeriklane pelgas nokaudiässast Kasahstani nahkkindameest.

Delfi hoiab lugejaid tänaöise suurmatši käiguga kursis. Matš peaks Eesti aja järgi algama kell 5.30 – 6.00.

Gennadi Golovkin vs Canelo Alvarez Publiku seas on ilmselgelt rohkem mehhiklase fänne, kes on ka küllaltki häälekad. TEINE RAUND LÄBI! Golovkin dikteerib tempot, kuid ei ole seni sooritanud eriti palju täpseid lööke. Alvarez on vasturünnakutel olnud pigem edukas. Esimeses raundis jättis kokkuvõttes veidike parema mulje Alvarez. ESIMENE RAUND LÄBI! Golovkin alustas aktiivsemalt, kuid raundi lõpus tegi Alvarez mitmeid häid lööke. MATŠ ON ALANUD! Mõlemad mehed on ringis ning nüüd tutvustab õhtujuht kordamööda publikule mõlemat poksijat. Nüüd on publiku hõisete saatel ringi saabumas Alvarez. Esimesena sammub ringi suunas Golovkin. Mehed peaksid järgneva 5 minuti jooksul ringi jõudma. Matši eel peetakse suuremaks soosikuks pigem mehhiklast Alvarezt. Tema on antud duos ka suuremaks staariks. Meenutuseks fotod võistluseelselt kaalumiselt. Golovkin teeb matšiks viimaseid ettevalmistusi.

Faktid Golovkin vs Alvarez matši kohta: