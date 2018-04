Oodatud duell: Arro võib kaotada väga palju, Moisar mitte midagi

Järgmisel laupäeval selgub Saku suurhallis vastus küsimusele, kas taipoksijal on mõtet trügida päris poksijate maailma või peaks iga mees jääma oma liistude juurde, kui Warrior Fight gala raames astuvad vastamisi Eesti ühed nimekaimad kindamehed Kaupo Arro ja Mirkko Moisar. Esimene on pärast viit Eesti keskkaalu meistritiitlit toonud amatöörikarjääri alustanud profiteekonda viie järjestikuse võiduga, teine on pidanud üle saja kohtumise taipoksis, kuid on ka poksiringis Arrost kogenum (viis võitu, viis kaotust).

„Mul oli sellele pakkumisele väga keeruline ei öelda. Kui ettepanek tehti, kulus mõtlemisele kõige rohkem kümme sekundit. Kuna meie kaalukategoorias Eestis palju häid poksijaid pole, peame juba kasvõi fännide pärast poksima,” rääkis Arro, kes treenib iga päev Kalevi poksiklubis.