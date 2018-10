Olümpiapoks on ohus - Eesti ja teiste riikide poksiliidud tegid kriisikoosoleku

Möödunud nädalal kohtusid Roomas 25 Euroopa poksiföderatsiooni, nende hulgas ka Eesti poksiliit ja selle esindaja Jelena Kalbina, et kindlustada ala tulevik, mille suurimateks staarideks on olümpial kuldmedalid võitnud Muhammad Ali, Vladimir Klitško ning tänane publikumagnet Anthony Joshua.

Mõni aeg enne möödunud nädala kriisikoosolekut andis rahvusvaheline olümpiakomitee teada, et ei toeta rahvusvahelise poksiliidu (AIBA) otsust määrata selle tulevaseks juhiks usbekki Gafur Rakhimovit. Nimelt avastas USA rahandusministeerium, et mees on otseselt seotud organiseeritud kuritegevusega. Veel enamgi, teda peetakse Usbekistani suurimaks heroiinikäitlejaks.

Probleemi keskmeks on kujunenud olukord, kus järgmisel kuul toimuval AIBA kongressil valitakse hetkeseisuga uueks AIBA juhiks just Rakhimov, sest ta on ainus kandidaat sellele ametipositsioonile. Et seda ei juhtuks, on olümpiakomitee katkestanud hetkel AIBA-ga igasuguse suhtluse ning andnud selge märguande, et kui kriminaal Rakhimov järgmisel poksiliidu suurkongressil (mis toimub 2. ja 3. novembril Moskvas) uueks presidendiks valitakse, jääb poks 2020. aasta Tokyo suurmängudelt välja.

Tekkinud skandaali üheks osaks on ka kahtlus, et Rakhimov kasutas ainukandidaadiks saamisel ebaseaduslikke võtteid. Et AIBA presidendi kohale kandideerida, peab soovijal olema vähemalt 20 poksiriigi toetus. Ainsana sai need hääled kokku Rakhimov. Ometi on tänaseks selgunud, et lisaks Rakhimovile pidi vähemalt 34 toetushäält saama ka kasahh Serik Konakbayev, kuid kummalisel kombel ei jõudnud tähitud kirjad koos tema poolthäältega õigeks ajaks AIBA peakontorisse. Konakbayev kaebas AIBA ja Rakhimovi selguse saamiseks kohtusse.