Mõisaküla Fight pakkus vihmast hoolimata võimsat poksielamust

4. augustil toimus Mõisaküla linna päevade raames poksivõistlus Mõisaküla Fight 2017, kus ringis pidasid tuliseid lahinguid nii Eesti kui ka naaberriikide kickpoksi ja taipoksi klubide võitlejad.

Võitlusõhtul sai kaasa elada viiele erinevas kaalukategoorias matšile. Ilm kahjuks üritust ei soosinud, teise matši ajal puhkenud sadu jäi küll järele, aga edasi oli Mõisaküla Suveaia terrassil asunud ring juba libe, tingimused muutusid ekstreemsemaks ja korraldaja Henri Helemäe sõnul ei saanud võitlejad seetõttu sageli endast 100 protsenti anda. "Selliseid lahinguid sellistes tingimustes igapäevaselt ei näe!" on ta siiski rahul.

Esimesena läksid ringi Ringo Tipp ja Andri Lannajärv ning heitlus lõppes teises raundis teh-nilise nokaudiga Andrile, võitjaks kuulutati Ringo Tipp. Teine ja üsna tuline matš toimus Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia võitleja Marko Šultsi ja Tartu Taipoksi Klubi sõda-lase Renar Saaremetsa vahel, võit läks kohtunike otsusega Marko Šultsile. Kolmandana läk-sid kokku Sergei Makejev klubist Tugev tahe ja Team Oulu võitleja Henri Kurttila, matšis tehti pärast kolmandat raundi ka ekstraraund ja sellest väljus võitjana Sergei.

Neljandas matšis läksid vastakuti Viimsi Tigers Gym võitleja Maikel Astur ja Leedu võitleja Aironas Ramonaitis (Legacy Hamburg), tulise heitluse järel läks võit kohtunike otsusega Maikelile. Peamatšis olid vastamisi Tartu Taipoksi Klubi sõdalane Ott Remmer ja klubi Po-wer Fight Club võitleja Kaijo Nurmsoo, kohtunikud kuulutasid ägeda heitluse lõppedes võit-jaks Ott Remmeri.

Üritus oli korraldaja Henri Helemäe sõnul võimas, Mõisakülla oli kogunenud ligikaudu 600 võitlusspordi huvilist. "Tahan, et võitlussport laieneks üle Eesti ja seega soovin, et ka selli-ses väikeses Eesti paigas oleks selline võimas võitlusspordiüritus. Tulevase aasta plaanid on suured, aga täpsemad asjaolud selguvad hiljem. Kohtume 2018. aastal!" lubab ta.