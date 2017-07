Millele kulutab Mayweather oma raha ja kui suurtes võlgades ta tegelikult on?

Floyd Mayweather juunior on taas laiali loopinud hunniku sularaha

Poksiäss Floyd Mayweather juunior on oma profikarjääri jooksul teeninud umbes 700 miljonit USA dollarit. Samas kulutab mees raha hoogsalt ning USA maksuameti ees on mehel isegi võlg üleval.

Business Insider on teinud ülevaate Mayweatheri rahaasjadest. Nagu selgub, siis on mehel 2015. aasta eest maksud tasumata ning ameeriklase võlg riigi ees on koguni 24 miljonit USA dollarit.

Võlg on aga kerge tekkima, kui käia rahaga ümber Mayweatheri kombel. Esiteks kannab ta alati endaga kaasas suurel hulgal sularaha ning omajagu loobib ta seda lihtsalt laiali ning teinekord kipub üht-teist ka kaotsi minema.

Poksija üheks suureks kireks on jalanõud. Nagu selgub siis kõiki jalanõusid kannab ta ainult ühe korra ja edaspidi jätab ta need näiteks hotelli töötajatele.

Üle kõige armastab Mayweather aga autosid. Miamis on ameeriklasel kollektsioon valget värvi autodest. Las Vegasesse on ta kogunud aga musta värvi autod. Kokku on tal üle 100 luksusauto, nende eest maksab ta alati sularahas.

Mayweatheri valduses on ka 4,8 miljonit USA dollarit maksev Koenigsegg CCXR Trevita. Maailmas on nimetatud autosid ainult kolm tükki ning Mayweatheri oma on praegu müügis.