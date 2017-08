McGregori sparringupartner otsustas iirlase abistamise lõpetada: peksin ta vaeseomaks!

Märtsis profikarjääri lõpetanud Malignaggi reageeris sotsiaalmeedias vihaselt McGregori tiimi postitusele, kus näidati, justkui oleks iirlane ta ringis sparrides pikali löönud.

"Ei ole ilus näidata asju nii, nagu need tegelikult ei ole. Ta lükkas mind sparringu ajal pikali. Postitage parem kogu video esimesest 12. raundini - töötlemata," kirjutas Malignaggi.

36-aastase ameeriklase sõnul oli ta tegelikult McGregorist võimsalt üle ning peksis mehe vaeseomaks - ning iirlane läks ühel hetkel selle peale närvi ning otsustas Malignaggi pikali tõugata.

"Tulin teda aitama parimate kavatsustega, aga mind kasutati hoopis ära. Nüüd saate tõe teada."

McGregori ja Malignaggi omavahelisest hõõrumisest on rääkinud ka poksikohtunik Joe Cortez, kes aitab MMA-tšempionil poksireeglitega kohaneda - Cortezi sõnul pidi ta vahepeal sparringu ajal mehed lausa jõuga üksteisest eemal hoidma, kuna võitlus läks liiga tõsiseks.

Its not nice 2 paint a pic that isn't true, this was a pushdown in sparring, post the whole video rounds 1 through 12 UNEDITED https://t.co/R82BLiMMVm