McGregori kiire võit Mayweatheri üle tähendaks Las Vegasele hävingut

Eelmisel nädalal toimunud Floyd Mayweather juuniori ja Conor McGregori maailmatuur on tõstnud huvi nende poksimatši vastu kosmilistesse kõrgustesse. Kihlveokontorite hinnangul tehakse matšile rekordiliste summade eest panuseid ning üle lüüakse ka ameerika jalgpalliliiga NFLi finaalimängu Super Bowli tulemused. Kõige selle juures vajavad vahendajad aga iga hinna eest Mayweatheri võitu.

26. augustil Las Vegases toimuv matš lööb arvatavasti üle tasuliste telekanalite läbi aegade rekordi, mis kuulub 4,6 miljoni ostuga Mayweatheri ja Manny Pacquiao duellile. Nii toonase heitluse kui ka eeloleva matši telekast nägemise eest tuleb USAs maksta 100 dollarit.

Kui tasuliste telekanalite ostude arvu saab alles ennustada, siis matšile tehtavate kihlvedude arv on juba praegu rekordiline. Täpseid numbreid veel avaldada ei soovitud, kuid siiski anti asjade mastaapsusest aimu kirjutab CBS Sport.

“Teadsime, et sellest tuleb suur matš. Isegi Super Bowlist suurem. Nüüd oleme selles aga täiesti kindlad,“ teatas Bovada kihlveokontori juht Kevin Bradley. “Viimati toimunud maailmatuur on inimeste panustamiskirge ainult suurendanud. Praegu ei suuda me isegi ette kujutada lõplikku panuste mahtu.“

Matši eel usub valdav osa eksperte, et 40-aastane Mayweather alistab kindlalt 29-aastase MMA-tähe McGregori. Selles on kindlad ka kihlveokontorid. Seega oleks vastupidine tulemus nende jaoks katastroofiline.

Viimasel ajal on McGregori peale tehtud aga hulgaliselt panuseid. Kihlveokontorid muudab murelikuks tõik, et McGregori koefitsendid on seni olnud väga kõrged. Kui Mayweatheri võidu korral saab raha keskmiselt tagasi 1,2-kordselt, siis McGregori võidu puhul keskeltläbi 5-kordselt.

“See on täiesti kindel, et me (kihlveokontorid) vajame Mayweatheri võitu,“ tunnistas Bradley. “McGregor on lubanud, et ta nokauteerib kiirelt Mayweatheri. Asjade selline käik oleks Las Vegase kihlveokontoritele katastroofiline. Seetõttu oleme muutnud Mayweatherile panustamist soodsamaks.“

Kui McGregor suudaks Mayweatheri esimeses raundis nokauteerida, siis saaksid panustajad raha tagasi koguni 17-kordselt. Nimetatud panuseid olevat viimasel ajal tehtud aga ohtralt ja see on muutnudki kihlveokontorid murelikuks.