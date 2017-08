Mayweatheri soovitus McGregorile: ära enam kunagi poksiringi astu

"Sajandi matšiks" ristitud läbi aegade kalleima poksilahingu võitnud Floyd Mayweather jr soovitas kaotajana lahkunud vabavõitlejal Conor McGregoril keskenduda oma alale ja edaspidi poksimatše vältida.

Mayweather leiab, et kui tema suutis pärast kaheaastast võistluspausi McGregori alistada, siis noored tegevpoksijad teeksid iirlasele kõvasti haiget ja võidaks märksa kiiremini.

"Conor McGregor on üks kuradima vägev võitleja ja ma tahaks teda näha jätkamas UFC-s, kus ta on oma ala absoluutne tipp. Tuleb aru saada, et mina olen 40-aastane, olin võitlusringist eemal ligi 800 päeva, kuid tema on tegevsportlane, kes treenib ja võistleb pidevalt," rääkis Mayweather, vahendab Boxingscene.

"Teised poksijad, need noored lõvid, teevad märksa enam kombinatsioone ja löövad kõvemini kui mina. Mina peatasin ta lihtsalt aja jooksul, noored saaks tast palju kiiremini jagu," lisas Mayweather, soovitades McGregoril poksimatšidest loobuda.