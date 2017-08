Mayweather tunnistas, et McGregor on temast tõesti parem!

Floyd Mayweather juunior ütles, et temaga 26. augustil võitlev Conor McGregor on tõesti temast mõnes aspektis parem ning spordivõõrale inimesele võivad iirlase näitajad palju paremad tunduda.

Kuna mehed on viimasel ajal veetnud suure osa oma vabast ajast üksteist mõnitades, siis on Mayweatheri kommentaarid tõesti üllatuslikud. Täpsemalt arvab ta, et vastase suurus ja noorus on faktorid, mis McGregori kasuks võivad mängida.

"Kui sa võrdled meid paberil, siis ta on pikem, ta ulatub kaugemale, ta on suurem ka kehaehituselt. Peale selle on ta ka noorem, mis on tema kasuks," ütles Mayweather oma vastase kohta.

Kuigi McGregori jaoks on eesolev matš esimene professionaalne poksimatš, ei arva ameeriklane, et see tema kahjuks oleks. "Ma pole sama poksija, kes ma olin kaks või viis aastat tagasi," lisas ta.

Siiski lubas Mayweather, et kohtumine igav ei ole. "See ei kindlasti kaitsev matš. Ma lähen ründama."