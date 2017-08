Mayweather avalikustas ootamatu põhjuse, miks ta soetas stripiklubi

Floyd Mayweather avalikustas, et juhul kui ta peaks Conor McGregori vastu 26. augustil võitma, siis toimub tema võidupidu stripiklubis Girl Collection, mille omanik ta ühtlasi ka on.

Kuigi glamuurne klubi on tema valduses olnud juba paar aastat, siis pole ta sületantsu saanud juba 20 aastat. "See ei tähenda, et kui sa omad stripiklubi, et sa saaksid koguaeg privaattantse," põhjendas Mayweather tagasihoidlikult.

Kui enamik inimesi investeerib oma raha, et tulu tagasi teenida, siis poksikuulsusel on hoopis teine põhjus, miks ta endale antud asutuse soetas. "Ma hakkasin tegema stipiklubidega, sest rinnad, vagiinad, muusika ja alkohol ei lähe kunagi moest välja," ütles ta poeetiliselt.

Arvatavasti ei hooli Mayweather sellest, kui palju klubi talle rahaliselt sisse toob, sest mees avalikustas, et tavaliselt kannab ta endaga kaasas 50 miljonit dollarit.