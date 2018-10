Matšiks Furyga valmistuv Wilder saatis kolm meest treeningult lõikuslauale

Kõik kolm abilist täitsid Wilderi "padjamehe" (ingl keeles pad man) rolli. Üks neist oli tema enda peatreener Jay Deas. "Mul tekkis song sinna, kuhu ta mind lõi. Külje peal, kehakaitsme all," rääkis songalõikusel käinud Deas.

"Ma sain aru, et see teeb haiget, aga töötasin ikka edasi. Kuid see muudkui valutas ja valutas. Lõpuks läksin arsti juurde, kes ütles, et mul on songaoperatsiooni vaja. Ma olin hämmingus. Ta lõi veel paigast ära Mark Brelandi õla ja nihestas treener Cuzi (Damarius Hill - toim) pöialt."

1. detsembril toimuvas matšis on mängus Wilderi WBC raskekaalu tiitlivöö. Võitjat ootab matš Anthony Joshuaga.