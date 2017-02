Novembris WBO kergkeskkaalu tiitlimatšis ameeriklase Jesse Vargase alistanud 38-aastane Pacquiao valikud järgmiseks matšiks on britid Amir Khan ja Kell Brook, austraallane Jeff Horn ja ameeriklane Terence Crawford.

Ülekaalukalt juhib hääletust hetkel Amir Khan (47 %) Kell Brooki (26 %) ees.

Pacquiao pressiesindaja sõnul kohtub Manny täna oma mänedžeri Michael Koncziga ning peagi pärast seda peaks olema oodata ka ametlikku teadet järgmise vastase kohta. Twitteri hääletuse lõpuni on jäänud veel kaks tundi.

Who do you want me to fight next in the UAE?— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) February 12, 2017