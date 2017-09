Maailma kõige karmima löögiga poksiäss tiitlimatši eel: ees ootab kodu või haigla

Laupäeval leiab Las Vegases aset aasta üks oodatum ning tõenäoliselt kõige kõrgema tasemega poksimatš, kui keskkaalu tiitlimatšis lähevad vastamisi Gennadi Golovkin ja Canelo Alvarez. 35-aastane Golovkin leidis duelli eel, et ees ootab väga karm heitlus, kus tulemuse võib otsustada üks ülimalt täpne löök.

Kui arvestada poksijate kehakaalu ja nende võistlusklasse, siis peetakse just Golovkinit selles arvestuses maailma kõige karmima löögiga meheks. Ülitugev löök ongi Kasahstani ässa suurimaks relvaks.

“Oleme mõlemad riskidest teadlikud. Üks löök võib muuta meie mõlema elu. Tegelikult ei tea meist ju kumbki, mis meid pärast matši ees ootab. Valikuid on sisuliselt kaks: kodu või haigla,“ teatas Golovkin.

Matši eel usub Golovkin, et just tema on siiski duellis favoriidiks: “Mul läheb tõenäoliselt vaja ühte raundi. Mul on mõned uued ideed. Tundub, et Canelo on tavapärasest raskem. Võib olla on ta ka aeglasem. Mina tean, mida ma tegema pean.“

Mehhiklane tunnistas samuti, et ees on ootamas karm heitlus. “Usun, et matš tuleb karm ja halastust ei tunta. Ma ei ole kunagi selliseks matšis pidanud valmistuma. Olen vaimselt selleks katsumuseks valmis,“ teatas ta.

Golovkin on karjääri jooksul võitnud kõik oma 37 profimatši ning 33 korral on ta võimsa löögiga suutnud oma vastase nokauteerida. Alvarezel on samal ajal kirjas 49 võitu, 1 viik, kaotus ja 34 nokauti.