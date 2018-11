Kuuba poksikuulsus: Deontay Wilder paneb Tyson Fury magama

"Kui mul läheb Travis Kauffmaniga matšis kõik nii nagu planeeritud ja Wilder paneb Fury magama, mida ma arvan juhtuvat, saan taas Wilderiga poksida. Sellest tuleb eepiline kordusmatš," sõnas Ortiz, vahendab ajaleht Mirror.

Ortiz andis märtsis WBC raskekaalu tšempionile Wilderile tugeva lahingu, kuid pidi kümnendas raundis ikkagi ameeriklase paremust tunnistama.

Seni kaotuseta Wilder (40-0, 39 nokauti) ja Fury (27-0, 19 nokauti) kohtuvad 1. detsembril Los Angeleses Staples Centeris. Mängus on hetkel Wilderile kuuluv WBC tiitlivöö, mida ameeriklane on hoidnud enda käes alates 2015. aastast ning kaitsnud seitsmes matšis. Fury on varasemalt omanud WBA, WBO, IBF-i ja IBO tiitleid.