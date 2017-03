Kunagine mitmekordne Eesti poksimeister ning teenekas profipoksikohtunik Aleksandr Makušin, kes kuulus kohaliku tasandi tippu 1980ndatel, esitas endisele Eesti raskekaalu meistrile Tõnis Grinkinile väljakutse.

"Vanameister pöördus minu poole üllatava sooviga ning kutsus mind välja 25. märtis Tondiraba jäähallis toimuvale Warriors Fight Series'i poksiüritusele," räägib tunamullu Eesti raskekaalu meistriks tulnud, kuid varasemalt poolraskekaalus ning keskkaalus medaleid võitnud Grinkin.

Grinkin on ise Eesti kõrgeima tasemega profipoksiürituse Warriors Fight Series'i peakorraldaja ning otsustas sportlikust huvist pakkumise vastu võtta.

"Tegemist saab kindlasti olema show-matšiga, kuid see ei tähenda, et kumbki pool midagi kergelt võtab. Maailma poksiajaloos on olnud mitmeid maailmameistreid, kelle vanus algab numbriga neli, isegi viis, nii et härra võib kõrgest east hoolimata olla ohtlik," tõdeb Grinkin vanameistri kohta. "Kuuldavasti teeb ta kõvasti trenni ning soovib mulle koha kätte näidata."

Makušin tuli keskkaalus Eesti meistriks aastatel 1982, 1984, 1987, 1988 ning 1989. Lisaks osales ta lugematul hulgal kõrgetasemelistel võistlustel üle kogu Nõukogude Liidu, võites korra ka Soome maailmakuulsa Tammer turniiri.

"Viimastel aastatel on Aleksandr Makušin olnud tegev profipoksikohtunikuna, olles hoidnud silma peal ka näiteks Rain Karlsoni debüütmatšis, mis toimus novembris," lisas Grinkin.

Grinkini ja Makušini matš saab olema mittesanktsioneeritud ehk sisuliselt on tegemist sparringuga, mis vastab amatöörpoksi reeglitele. Matši pikkuseks on siiski neli korda kaks minutit, mitte kolm minutit nagu reeglitekohasel poksimatšil.

"Meie matš on siiski väike lisa Eesti poksipublikule. Kõik ülejäänud matšid, kus astuvad üles esmakordselt kõik Eesti parimad poksijad, eesotsas Pavel Semjonovi, Kaupo Arro, Mirkko Moisari ning vendade Rain ja Ainar Karlsoniga saavad olema äärmiselt võimsad. Ja eestlaste vastased tulevad Venemaalt, Iirimaalt, Gruusiast, mis annab märku, et võiduks tuleb endast kõik anda," kinnitab Grinkin.