Kümme küsimust, kaks meest ja üks ring! Fightlandil astuvad ringi Ahti Pikkur ja Henri Helemäe

Võitlusspordiportaal GoodFight pani mehed enne ringis kohtumist vastamisi, seekord küll taas vaid sõnatasandil.

Milline oli su esimene matš?

Ahti: Nii esimene amatöör- kui ka esimene pro match olid võidukad. Amatöör-match lõppes otsusega, pro fight 1. round KO-ga.

Henri: Esimene matš toimus muay thai liigas Sparta spordiklubis, kui olin 17-aastane. Põdesin meeletult ning ei maganud öösel tundigi, aga viimasel hetkel võtsin end kokku ja võitsin endast üheksa aastat vanemat vastast punktidega.

Mida pead oma parimaks matšiks?

Ahti: Kõige meeldejäävam oli Pavel Pogodajevi vastu Number One Fight Show 2. hooajal. Esimene kord suurte tulede all jääb alati eredalt meelde. Lisaks oli vastane suurem ja füüsiselt kindlasti tugevam. Võit oli ikkagi minu läbi punktide.

Henri: Oma parimaks pean vist 4. matši, kui viibisin sõjaväes ja tulin sealt otse võistlema linnaloa alusel, seega puudus igasugune sparringukogemus väga pikka aega. Lihtsalt jooksin ja tegin looma moodi harjutusi jõusaalis.

Lemmikvõitlejad?

Ahti: K-1 maailmas on Saki ja Spong.

Henri: Badr Hari.

Lemmikmatšid ajaloos?

Ahti: Vast omade poiste matšid on kõige vingemad olnud. Moisar vs Arro ja Themas vs Tseiko. Moisar tegi ajalugu ja Themas tuli suure mürtsuga areenile. Mõlema puhul sain oma silmaga asja ringinurgast jälgida.

Henri: Badr Hari vs Rico Verhoeven. Mac vs Diaz. Joshua vs Klitško.

Millise võitlejaga oma kaalukategooriast tahaksid võidelda?

Ahti: Poksida tahaks kunagi Rain Karlsoniga. Enne peab vormi saama.