Kuidas sai tõeliselt igavalt poksivast Mayweatherist multimiljonär?

Alles sel nädalal teatas Mayweather Promotionsi tegevjuht Leonard Ellerbe, et Floyd Mayweather juuniorist saab Conor McGregoriga peetava matši järel kolmas mees, kes suutnud sportlaskarjääriga kokku lükata üle miljardi USA dollari (eelnevalt on sellega hakkama saanud Tiger Woods ja Michael Jordan). Samas on tegemist üsnagi müstilise tulemusega, kuna Mayweather ei ole kunagi olnud meelelahutuslik poksija.

Poksifännid mäletavad ikka hea sõnaga selliseid legende nagu John L. Sullivan, Jack Dempsey, Joe Louis, Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard ja Mike Tyson. Kõik nimetatud püüdsid pilke tugevate persoonidena, kes pakkusid ka poksiringis publikule vaatemängulisi matše. Eelkõige ikka nokaute.

“Mayweather on väga huvitav võitleja, kuna ta on ainus igav poksija, kes saanud multimiljonäriks,“ kirjutab ESPN Mayweatherist tehtavas ülevaates.

Kuigi Mayweather on tegelikult geniaalne poksija, siis ta ei paku publikule just üleliia palju vaatemängu. Mayweatherit peetakse üldse läbi aegade üheks paremaks kui mitte kõige paremaks kaitsest lähtuvaks poksijaks.

Nii ongi ameeriklase puhul tihti nii, et vastased ei suuda tema osavast kaitsest läbi murda ning Mayweather nopib lõpuks punktidega võidu. 40-aastane Mayweather on karjääri jooksul pidanud 49 matši ning need kõik ka võitnud. Antud numbri juures ongi üllatav, et nokaudiga on ta suutnud võita ainult 26 matši.

Viimati suutis ta vastase nokauteerida 2011. aastal, kui ta lõi 4. raundis põrandale Victor Ortizi. Seejuures tasub meenutada, et toona käitus ameeriklane küllaltki ebasportlikult, kui ta nokauteeris Ortizi vahetult pärast kohtuniku sekkumist ja seejärel kinnaste kokku löömist.

Enne seda võitis Mayweather viimati nokaudiga 2007. aastal – toona alistas ta 10. raundi tehnilise nokaudiga briti Ricky Hattoni.

“Ta on tõesti ringis igav,“ lisab ESPN, kuid toob seejärel välja, miks ta publikule ikkagi meeldib. “Väljaspool poksiringi on ta TMZ (USA meelelahutusportaal) unelm, sotsiaalmeedia hirm ning keskne kuju matšide eel toimuvates sõnasõdades.“

Lisaks on ameeriklane karjääri vältel genereerinud raha vihkamise kaudu. Mayweather on suutnud oma ülbitsemisega tekitada enda vastu nii suurt viha, et tihti makstakse telekat lahti kruttides tasulistele telekanalitele hingehinda ainult seetõttu, et näha tema kaotust. Seni ei ole see lootus täitunud ja ameeriklane on võitnud kõik oma 49 profimatši.

26. augustil Las Vegases peetav matš MMA-ässa Conor McGregoriga toob Mayweatherile kõigi eelduste kohaselt sisse 400 miljonit USA dollarit. McGregori teenistus peaks ületama 100 miljoni piiri ja sellega saab duellist läbi aegade kõige kallim poksimatš. Tõenäoliselt lüüakse üle ka tasuliste telekanalite ostude rekord, mis seni kuulub 4,6 miljoni ostuga Mayweatheri ja Manny Pacquiao 2015. aasta matšile.

Kõige kallimad poksimatšid läbi aegade

1. Floyd Mayweather juunior – Manny Pacquiao 450 miljonit USA dollarit (2015. aastal, võitis Mayweather)

2. Floyd Mayweather juunior – Saul Alvarez 150 miljonit USA dollarit (2013. aastal, võitis Mayweather)

3. Floyd Mayweather juunior – Oscar de La Hoya 135 miljonit USA dollarit (2007. aastal, võitis Mayweather)

4. Lennox Lewis – Mike Tyson 115 miljonit USA dollarit (2002. aastal, võitis Lewis)

5. Evander Holyfield – Mike Tyson 100 miljonit USA dollarit (1997. aastal, võitis Holyfield)

26. augustil Las Vegases toimuv Mayweather – McGregor duelli auhinnafond peaks kokku olema üle 500 miljoni USA dollari. Sellisel juhul oleks Mayweather olnud osaline poksiajaloo neljas kõige kallimas matšis.