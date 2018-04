Komistuskivid vajavad ületamist ja seejärel näeb sel sajandil esmakordselt absoluutset tšempionit

Profipoksi üliraskekaalus kerkis viimati absoluutne tšempion troonile 1999. aastal, kui selle austava tiitli sai pooleks aastaks endale britt Lennox Lewis. Nüüd on sarnase saavutuse lävele jõudnud Lewise kaasmaalane Anthony Joshua, kellel on sellest puudu ainult WBC meistrivöö. Kaartide õigesti mängimise korral võib juba suvel näha selle sajandi suurimat üliraskekaalu tiitlimatši ehk Joshua ja Deontay Wilderi vastasseisu. Heitluse auhinnafond on kõikide eelduse kohaselt üle 100 miljoni USA dollari. Viimati liigutasid kõige raskemad mehed selliseid summasid 1990. aastatel, kui omavahel kohtusid Evander Holyfield ja Mike Tyson.