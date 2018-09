Kogu Venemaa lootused on tänavakakleja õlul, kes hakkas poksima isa soovitusel

Suurele tiitlimatšile on Venemaal osutatud palju leheruumi ning Povetkin on kodumaal tähelepanu keskpunktis. Viimati oli ta sarnases seisus 2013. aastal, kui ta kohtus Moskvas Vladimir Klitškoga. Toona võitis lõpuks Klitško kohtunike häältega, see on jäänud ka Povetkini karjääri seni ainsaks kaotuseks.

“Seekord on Joshua õlgadel suurem võidukohustus. Ta tuleb tšempionina kodumaal ringi. Temal on vaimselt raskem,“ teatas Povetkin Sportsmailile. “Olen vaimselt väga tasakaalukas. Olen rahulik. Wembley avaldab mulle muljet. Kui ma alistan Joshua, siis tulen hea meelega siia kevadel tagasi ja pean kordusmatši.“

39-aastase Povetkini jaoks ongi see nüüd teine võimalus tõusta profipoksi maailmameistriks ja ta ei kavatse seda käest lasta. Eriti looda ta abi enda minevikust, kus ta tegutses tänavavõitlejana.

Kurski tänavatel mehistunud Povetkin tõdes, et profisport ei olnud tegelikult tema jaoks, kuid ta jõudis sellesse maailma tänu isale. “Alustasin poksimisega ainult seetõttu, et isa sõnul peab mees enda eest seisma. Olin väiksena kõhn, kuid ma ei lasknud end kiusata. Pidasin tänavatel palju võitlusi.“

2004. aastal Ateena olümpiamängudel kuldmedali võitnud Povetkinis põleb sarnaselt kõikidele Kurski elanikele suur patriotismi leek. Mäletatavasti peeti just selle linna all II maailmasõja ja üldse sõjaajaloo suurim tankilahing, kus NSVL lõi puruks sakslaste Panzeri divisjoni.