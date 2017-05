Klitško vihjas: tulen veel tagasi!

41-aastane Klitško pidas Joshuaga vägeva matši, saades inglase korraks isegi pikali, kuid lõpuks osutus vastane siiski vastupidavamaks ja lõi ukrainlase omakorda pikali.

"Lahkun Londonist tundega, et laupäeval võitsid kõik: meie sport, fännid ning respekti mõttes isegi mina. Cheers ning olen varsti tagasi!" säutsus Klitško Twitteris.

Sealjuures oli Klitško ja Joshua lepingus punkt, mis lubab ukrainlasel kasutada õigust kordusmatšile. Kas seda ka kasutatakse, on veel selgumisel.

Leaving LND with a feeling everyone's win Sat night the sport, the fans and even I on respect. Cheers & I'll be back! pic.twitter.com/BgO04Csrrw