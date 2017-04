Klitško on valmis Joshuaga uuesti kohtuma

Laupäeval raskekaalu poksi tiitlimatšis Wembley staadionil nokauteeritud Vladimir Klitško ütles, et tahab ära kasutada lepingus mainitud punkti kordusmatšist.

27-aastane britt Joshua alistas 42-aastase Ukraina legendi Klitško 11. raundi tehnilise nokaudiga, kaitstes oma IBF-i maailamameistritiitlid ja võites juurde WBA ja WBC tiitlivööd.

"Muidugi. Meil on see lepingus ja ma olen sellest praegu huvitatud," ütles Klitško Sky Sportsile kordusmatši kohta. "Ma pean analüüsima, mida põrgut just juhtus. Aga õnnitluses Anthonyle. Ta tõusis püsti, võitles end tagasi ja võitis tiitlid."

Joshua mõtted tunduvad olevat aga juba Tyson Fury peal. "Fury, Tyson Fury, kus sa oled, baby?" karjus ta pärast võitu. "Kas te seda tahaksite näha? Ma naudin võitlust, ma armastan võitlust. Tyson Fury, ma tean, et ta on palju lobisenud ning ta tahab tagasi tulla ja võistelda - ma tahan 90 000 inimesele anda võimaluse vaadata veel ühte poksiõhtut. Ma tahan praegu lihtsalt kõigiga võidelda ning naudin seda hetke."