Klitško ja Lewis saavad poksiringis taas kokku

"Mängime keset poksiringi malet. Me oleme liiga vanad, et poksikindad uuesti kätte tõmmata," sõnas 52-aastane Lewis Kiievis peetava malematši kohta. Klitško on temast viis aastat noorem.

Selle mänguga meenutatakse 15 aasta tagust profipoksi raskekaalu tiitlimatši, kus Lewis suutis Ukraina vägilase alistada. Inglane lubas toona Klitškole revanšivõimalust, kuid mehed enam uuesti ei kohtunud, sest Lewis lõpetas peagi karjääri.