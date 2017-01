27. aprillil Londonis Wembley staadionil toimuvale profipoksi tiitlimatšile Anthony Joshua ja Vladimir Klitško vahel on müüdud rekordilised 80 000 piletit.

Tegemist on Wembley staadioni uue poksimatšide rekordiga. Senine tippmärk pärines kolme aasta tagant, kui Carl Frochi ja George Grovesi matš peeti 77 000 pealtvaataja ees.

"Nõudlus Joshua ja Klitško matši piletitele on fenomenaalne. See on vaieldamatult Briti poksiajaloo suurim matš ning me oleks võinud Wembley kahekordselt välja müüa," sõnas promootor Eddie Hearn, kes taotleb hetkel luba, et Wembleyle müüa veel 5000 piletit.

IBFi raskekaalu valitsev maailmameister Joshua on võitnud kõik oma senised 18 profimatši nokaudiga. Üle-eelmise aasta novembris Tyson Fury`le kaotanud Klitško on võitnud 64 ja kaotanud neli matši. Kui Joshua on 27-aastane, siis ukrainlasel Klitškol on vanust juba 40 aastat.

Lisaks IBFi tiitlile poksitakse aasta oodatuimas matšis ka WBA maailmameistritiitlile.