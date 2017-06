Klitško ja Joshua planeerivad kordusmatši

Promootor Eddie Hearn on kinnitanud, et Anthony Joshua tahab võidelda Vladimir Klitškoga uuesti ja juba broneeritakse matši asukohta.

Hearn ütles, et kohtub see nädal vastase K2 tiimiga, kes arvatavasti teatavad, et Klitško on nõus kordusmatšiga. "Me hetkel vaatame potensiaalseid asukohti. Praegu ei loe, millal nad meile teatavad, et matš toimub. Meie jaoks leiab see kindlasti aset," lisas ta.

Promootor arvab, et ainuke põhjus, miks ei peaks poksijad omavahel kohtuma on see, et Klitško võib otsustada pensionile minna. "Hetkel saan ma öelda, et matš kindlasti toimub, kuna me pole midagi sellel teemal veel kuulnud," ütles Hearn ukrainlase pensioniplaanide kohta.





Aprillis Londonis Wembley staadionil kohtunud raskekaalu tiitlimatšis võitis 27-aastane britt. Tollal viibis kohapeal 90 000 fänni ja kordusmatši jaoks oleks vaja samas mastaabis areenat.





"Me saame hetkel pakkumisi kõikjalt ja ma arvan, et Klitško ise ka tahab seda. Raha, mis praegu meile pakutakse on nii suur, et ma ei usu, et ta seda vastu ei võta," lisas Hearn.