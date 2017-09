Kiirelt arenev Eesti võitlussport. Mis summad siin liiguvad?

Maarjamaa võitlusspordiõhtute kalender on juba peaaegu sama tihe kui Linnateatri mängukava: Xplosion, Fightland, Number One Fight Show, King of Kings, Yakuza Fight, Warrior Fight, poksiüritused Rock Cafes, Saaremaal, Mõisaküla laululaval...



Nii suure nõudluse võistluste järele tingib eelkõige kohalik harrastajaskond, kelle seast on välja koorunud paarkümmend profivõitlejat, kes ei püsi kohe kuidagi ainult treeningsaali seinte vahel.