Kes on Mayweatherilt maailma kõige rikkama poksija tiitli üle võttev mehhiklane?

Pärast Floyd Mayweather juuniori profispordist taandumist suudab poksiringis suurimaid summasid kokku lüüa 27-aastane keskkaalu äss Saúl „Canelo” Álvarez. Mehhiklane edestab selles vallas isegi üliraskekaalu valitsejat Anthony Joshuat.

Álvarez on poksihullus Mehhikos juba aastaid olnud hinnatuim nahkkindamees. Seetõttu on ta 2012. aastast poksinud ainult USA-s ja toonud endaga üle piiri kaasa kümneid tuhandeid Mehhiko hullunud fänne.

Ent teekond staariks pole lihtne olnud. Kaheksalapselise pere noorimana tuli enda eest pidevalt võidelda. Kui pere vanim poeg Rigoberto otsustas poksiga tegelema hakata, järgnesid talle järjepanu teisedki kuus venda.

Tõelise imelapsena siirdus Álvarez juba 15-aastaselt profileeri. Järjepanu vastaseid kukutades jõudis ta kõigest 23-aastaselt tõelise suurmatšini. Võetud suutäis oli aga liiga suur ja 2013. aastal toimunud duellis pidi ta tunnistama Floyd Mayweather juuniori paremust.

See ongi siiamaani jäänud tema karjääri ainsaks kaotuseks. Kui duelli eel eeldati, et noor Mehhiko äss suudab Mayweatherile tugevat vastupanu osutada, siis tegelikkuses mängis ameeriklane noorema vastase taktikaliselt selgelt üle. Ekspertide hinnangul võitis Mayweather kõik 12 raundi. Ametlikus tabelis märgiti ameeriklane paremaks 11 raundis ja ühes kuulutati välja viik.

Mayweatheri ja Álvareze toonane matš kogus tasulises telekanalis koguni 2,2 miljonit ostu. Läbi ajaloo on tegemist neljanda tulemusega. Rohkem oste on kogunud ainult Mayweather vs Manny Pacquiao, Mayweather vs Conor McGregor ning Mayweather vs Oscar de la Hoya. Napilt alla 2 miljoni ostu jäi omal ajal Evander Holyfieldi ja Mike Tysoni teine kohtumine.

Toonase kaotuse järel on Álvarez end taas üles töötanud ja alistanud kergkesk- ja keskkaalus sisuliselt kõik suurnimed. Ainsana ongi jäänud veel kohtumine Gennadi Golovkiniga.

Laupäevase matšiga pistab mehhiklane eeldatavasti taskusse 40 miljonit USA dollarit. Tegemist on tema suurima teenistusega ühe matši eest.

Profina on Álvareze kontol 49 võitu, 1 viik ja 1 kaotus. 34 võitu on ta saavutanud nokaudiga.