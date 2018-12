Kaupo Arro viigiga lõppenud Fury-Wilderi matšist: Briti kohtunikul lõi vist põhja alt ära

Üldiselt oli poksimaailm eesotsas Showtime telekanalis matši kommenteerinud Lennox Lewisega seda meelt, et WBC tiitlivöö pidanuks koos Furyga rändama Inglismaale. "Gypsy King" löödi küll 9. ja 12. raundis nokdauni, kuid ülejäänud kohtumises paistis ta olevat domineerivam pool.

Wilderi võitu nägi Mehhiko juurtega USA kohtunik Alejandro Rochin, Fury võitu Robert Tapper Kanadast ja viiki Phil Edwards.

Poksija, treener ja telekommentaator Kaupo Arro arutles, kuidas kohtunikud sellise otsuseni võisid jõuda: "Briti kohtunikul lõi võib-olla põhja alt ära, kartis äkki oma mehele võitu anda ja pani hoopis viigi. Isiklikult pean ma kõige reaalsemaks selle kohtuniku punkte, kes pani 114:112. Mina oleksin need kaks raundi, kus Fury pikali käis, 10:8 Wilderile andnud, enamus olid Fury omad."

Kuigi kihlveokontorites oli Wilder selge soosik, uskus Arro enne matši rohkem Fury võitu. "Arvasin, et ta võib napilt võita, aga tegelikult näitas ta suurt üleolekut. Natuke isegi uskumatu, et ta nii hästi suutis poksida. Ta sai paar matši alla (Fury oli 2015. aasta novembrist tänavu juunini poksist eemal - G.L.) ja oli heas vormis. Ütleks, et isegi paremas vormis kui kaks aastat tagasi. Ta on väga keeruline vastane ükskõik millisele raskekaallasele. Arvan lausa, et ta võib praegu raskekaalus isegi parim mees olla," jätkas Arro.

Nagu tänane matš ilmekalt tõestas, mängib koduväljakueelis ka sellel spordialal suurt rolli. "Koduseinad toetavad alati. Mängus on nii suured summad, et siin on poliitikal suur roll," sõnas Arro, pakkudes oma versiooni Fury ja Wilderi edasiste sammude kohta.