Kasahstani nokaudikuningas oli valmis aasta suurmatši nimel ohverdama pereõnne

Laupäeval leiab Las Vegases aset aasta üks oodatumaid poksimatše, kui keskkaalu tiitliheitluses lähevad vastamisi Kasahstani äss Gennadi Golovkin ja Mehhiko suurnimi Canelo Alvarez. 35-aastase Golovkini peres olid matši eel aga ärevad ajad, kuna oodati teise lapse sündi.

Kui Golovkini tiim kartis, et sünnitus võib toimuda vahetult enne suurmatši, siis kasahh sai teistkordselt isaks reedel. Ajakirjanikega vesteldes tunnistas Golovkin, et tema abikaasa Alina ja vastsündinud tütrega on kõik hästi.

“Praegu tahan ma rääkida ainult poksist. Ma ei soovi vestelda oma perekonnast,“ ei soovinud ta väga detailidesse laskuda. “Kogu minu fookus on eelseisval matšil.“

Golovkin avaldas, et treeningperioodil hoiab ta rohkem perest eemale ja näeb neid harva. Kui viimane treeninglaager viidi läbi Big Bearis, siis selle nädala alguses võtab ta juba ette teekonna Las Vegasesse. Golovkin avaldas, et kui laps oleks sündinud sel nädalal, siis ta ei oleks hakanud Las Vegasest tagasi pere juurde sõitma.

“Ma olen professionaalne sportlane. Pean poksile keskenduma 100 protsenti. Tegemist on väga ohtliku spordiga. Ma saan sellest aru,“ rääkis ta LA Timesile. “Mulle meeldib minu elu ja minu pere. Poks on väga ohtlik ala ja ma ei saa matši eel end rutiinist välja tuua.“

Golovkin nägi oma vastsündinud tütart laupäeval ning lubas rõõmsast sündmusest täpsemalt rääkida pärast laupäevast matši.

Golovkini treener Abel Sanchez tunnistas, et lapse sünd võttis kõigilt pingeid maha ja viimasel nädalal saab nüüd kõik vajalikud toimingud rahulikult ära teha.

“Ta on lapse sünni üle väga elevil, kuid praegu keskendub ta eelkõige matšile. Ta ütles mulle, et meil on oma töö ja sünnitus toimub ka tema juuresolekuta,“ sõnas Sanchez.

35-aastasel Golovkinil seisab laupäeval ees karjääri kõige tähtsam duell. Senise profikarjääri jooksul on ta suutnud võita kõik oma 37 matši. Kui viimati toimunud heitluses alistas ta Daniel Jacobsi kohtunike häältega, siis enne seda oli ta alistanud järjest 23 vastast nokaudiga. Kokku on ta nokauteerinud 33 vastast.