Kasahstani kaevanduslinnas seitsmeaastasena täismehi klohminud rusikakangelase tähetund

26. augustil toimus suure haibi saatel Las Vegases aegade kalleim poksimatš Floyd Mayweather juuniori ja Conor McGregori vahel. Tolle šõu viimasedki riismed hajuvad ja aeg on küps sportliku taseme poolest aasta oodatuimaks matšiks: 16. septembril kohtuvad keskkaalu tiitlimatšis Gennadi Golovkin ja Saúl „Canelo” Álvarez.

Álvarez on varemgi suurt raha teeninud, ent 35-aastane Golovkin tõuseb sellisesse rambivalgusse esimest korda. Kasahstani kaevanduslinna Karagandõ tänavatel juba lapsena vendade õhutusel karme kaklusi pidanud Golovkinit on tema raudsete rusikate tõttu juba pikka aega peetud poksimaailma kõige karmimaks meheks. Mõned aastad tagasi spekuleeriti isegi Golovkini ja Mayweatheri võimaliku duelli üle, kuid kurjad keeled rääkisid, et ameeriklane kartis Kasahstani ässa.

„Mu vennad valisid mulle tänavalt vastaseid juba sellest ajast, kui käisin lasteaias. Nii oli iga päev. Alati tuli kakelda,” on meenutanud oma teekonda poksi juurde üks ala hinnatumaid mehi.