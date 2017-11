Kas üliraskekaalus järjepanu vastaseid nokauteerivad Joshua ja Wilder lähevadki vastamisi?

Profipoksi üliraskekaalus oodatakse supermatši Deontay Wilderi ja Anthony Joshua vahel. Joshua valduses on praegu rohkem meistrivöösid, kuid statistiliselt on mõlemad mehed ülikõvad vastaste nokauteerijad.

32-aastane Wilder on karjääri jooksul pidanud 39 matši ning need kõik võitnud. Koguni 38 võitu on tulnud nokaudiga. Tema valduses on praegu WBC meistrivöö. 28-aastane Joshua on kõik oma 20 matši võitnud nokaudiga. Tema käes on IBF-i, WBA ja IBO meistrivööd.

Juba mõnda aega räägitakse, et järgmisel suvel lähevadki mehed supermatšis vastamisi. Enne seda peaksid mõlemad seniste plaanide kohaselt pidama veel ühe duelli.

“Ma kuulutan sulle (Joshuale) sõja,“ teatas Wilder, kui ta oli läinud ööl avaraundis nokauteerinud Bermane Stiverne. “Kas sa võtad minu väljakutse vastu? Olen sind oodanud juba pikalt. Tean, et mina olen tõeline tšempion. Olen parim. Oled sa selleks katsumuseks valmis?“

“Kuningas ei aja taga talupoegi. Kuningas võitleb teise kunigaga. Maailm tahab näha Joshua ja Wilderi matši. Ma ei taha kuulda rohkem vabandusi ja puiklemisi. Pane kuupäev paika. Pole põhjust enam oodata,“ heitis Wilder britist konkurendile kinda.