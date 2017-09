Kas suured rahapakid said profipoksi suures tiitlimatšis otsustavaks?

Kauaoodatud Gennadi Golovkini ja Canelo Alvareze profipoksi keskkaalu tiitlimatš lõppes Las Vegases viigilise tulemusega. Matši järel leiti laialdaselt, et Golovkin vääris võitu ja nii mõnelgi pool visati õhku oletus võimaliku korruptsiooni kohta.

Eriti karmi kriitika alla sattus matši järel kohtunik Adalaide Byrd, kes andis häältega 118:110 võidu Alvarezele. Kokkuvõttes ei mõistetud siiski ka kohtuniku Don Trella otsust, kelle meelest jäi matš 114:114 viiki. Ainsana nägi Golovkini võitu Dave Moretti, kelle tabelist võis leida punktid 115:113 Kasahstani ässa kasuks.

Nagu suurte heitluste puhul ikka, siis hindasid matši ka mitmed väljaanded. Seal kaldusid kõik Golovkini poolele. ESPN hindas 116:112 võitjaks Golovkini. HBO leidis samuti, et Golovkin oli parem 116:112. Sportsmail andis Golovkini ülekaaluks koguni 118:111. The Telegraph aga teatas, et nende ekspertide hinnangul võitis Golovkin 12st raundist 8 või vähemalt 7.

Üldises plaanis oli matš just nii hea nagu ennustati. Ülimalt kõrgetasemeline dull läks kuumaks alates viiendast raundist. Siiski räägitakse heitluse järel peaasjalikult siiski hindamisest. Matši eel oli selgelt suuremaks staariks Alvarez, kes on Floyd Mayweather juuniori tippspordist taandumise järel poksis kõige tuntumaks näoks ning meheks, kes suudab kokku ajada kõige suuremaid rahasummasid.

Matši järel leidsid mitmed kommentaatorid, et Las Vegases on ajalooliselt ikka soositud suuremaid staare. Kui üks pool ei suuda asja nokaudiga ära otsustada, siis võib kohtunike seast tulla ikka üllatavaid otsuseid. Nii juhtus ka sel korral.

Korruptsioon?

Eriti kriitiline oli lõpptulemuse osas ESPNi eetris olnud Teddy Atlas. Matši tulemuse osas oli pettunud ka ESPNi üks tuntumaid ajakirjanikke Stephen A. Smith. Atlas ütles mitmel puhul välja, et tõenäoliselt oli kohtunikke mõjutatud.

“Tegemist on korruptsiooniga. Tean, et minu arvamus on paljude jaoks valus,“ teatas ta. “Poks austab raha, mõju ja võimukaid promootoreid.“

Paljude hinnangul tehti kõik, et staari seisuses olev Alvarez ei kaotaks. Juba matši eel räägiti, et tõenäoliselt leiab meeste vahel aset ka kordusmatš. Räägiti isegi triloogiast ehk veel kahest tulevast matšist. Nii usutakse, et tehti kõik, et hoida pinget üleval ka järgmisteks kordadeks.

Samas on kordusmatši pidamine rahaliselt igati mõtekas. Piletitulu teeniti selle duelliga 30 miljonit dollarit, mis on Las Vegases läbi aegade kolmas näitaja. Tasuliste telekanalite oste tehti esialgse hinnangu kohaselt üle 2 miljoni. Varasemalt on üle 2 miljoni ostu kogunud ainult neli Floyd Mayweather juuniori matši (heitlused Conor McGregori, Manny Pacquiao, Oscar de la Hoya ja Canelo Alvarezega).

“Loomulikult tahan ma kordusmatši. Kui publik seda tahab, siis tahan ka mina,“ teatas matši järel Alvarez.

“Loomulikult tahan mina ka kordusmatši. Tegemist oli tõeliselt karmi heitlusega,“ lisas omalt poolt Golovkin.

Esimesel korral jäi matš ära

Tegemist oli ka mõlema mehe jaoks karjääri jooksul kõige tulusama õhtuga. Alvarez teenis tõenäoliselt umbes 40 miljonit dollarit ja Golovkin 25 miljonit dollarit.

Tegelikult oodati seda matši juba kaks aastat tagasi. Ekspertide arvates oleks nüüdseks 35-aastaseks saanud Golovkin toona 27-aastase Alvareze nokauteerinud. Toona ei saanud duellist asja, kuna Alvarez loobus heitlusest ja pidi seetõttu loovutama Kasahstani ässale oma WBC meistrivöö.

Tänu viigile säilitas Golovkin praegu WBC, WBA, IBFi ja IBO meistrivööd. Golovkin on nüüd edukalt tiitleid kaitsnud 19 korda ja seega on ta ülimalt lähedal absoluutsele rekordile. Tippmargi hoidaks on praegu Bernard Hopkins 20ga.

Golovkini jaoks oli see profikarjääri jooksul esimeseks matšiks, mida ta ei võitnud. Nüüd on tal 37 võidu kõrval 1 viik. Alvareze kontol on aga 49 võitu, 1 kaotus ja 2 viiki.

Canelo Alvarez leidis matši järel, et ka tema on võitja. Foto: Joe Camporeale, USA Today Sports

Canelo Alvarez vs Gennady “GGG” Golovkin ends in another RIGGED scoreline. Boxing never changes.

It was a DRAW, and the rematch was in the… pic.twitter.com/d7T8od5Kfq — Basketball Tip Off (@BBallTipoff) September 17, 2017